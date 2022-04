Freelancefeestjes voor starters: “Veel zijn bang om op hun eentje de sprong te wagen”

Hoe zit het met de btw? Welke tarieven mag ik vragen? Waar zet ik mijn hoofdzetel? Co-workingspace of thuiswerkbureau? Als je net je onderneming uit de grond hebt gestampt, wil je graag advies van mensen die weten waar ze het over hebben. Of even je spanningen delen met collega’s. Daarom organiseert Accountable, een app die de boekhouding voor éénmanszaken probeert te vereenvoudigen, het Freelancefest. In totaal stonden er in maart april al zeven evenementen op het programma en daar komen er nog een pak bij. Van een babbel over vrouwelijk ondernemen tot een koffiebreak met gelijkgestemden en de Maker Faire.