Fraudeur (42) betrapt met oortje en gsm tijdens afleggen van theoretisch examen: “Wij staan soms versteld van de inventiviteit”

GentEen 42-jarige man riskeert een celstraf van 6 maanden en een boete van 400 euro nadat hij op heterdaad werd betrapt in een poging te frauderen tijdens het behalen van zijn theoretisch rijexamen. Hij had een gsm op zak waarmee hij de vragen filmde. Met een tweede gsm stond hij in verbinding met een derde persoon, door middel van een klein oortje.

De man, woonachtig in Leuven, was in de zomer van 2021 afgezakt naar Gent. Naar eigen zeggen om op vakantie te komen, maar in werkelijkheid had hij afgesproken met een frauduleuze organisatie die tegen betaling “hulp” aanbiedt om te slagen voor het theoretisch rijexamen. Hiervoor wordt een bedrag van zo’n 1.000 euro gevraagd.

Doorspoelen in toilet

De beklaagde liep echter al snel tegen de lamp, want enkele medewerkers van SBAT kregen de man in het vizier en zagen hoe hij een oortje probeerde weg te stoppen. Ook had hij twee gsm’s op zak. Met de ene filmde hij de vragen, met de andere stond hij in contact met de organisatie. Tot op vandaag ontkent de man dat hij fraude wilde plegen. “Ik was vergeten mijn oortje, waarmee ik enkel naar muziek luister, uit te doen. Meer niet", probeerde hij zijn hachje te redden. “Waarom probeerde je dan het oortje door te spoelen in het toilet?", antwoordde de rechter meteen.

Bij SBAT zijn ze het intussen meer dan beu. “Fraudeurs zorgen voor een enorm grote last voor ons. Bij elke examenmoment dienen wij een bezetting te hebben van enkele medewerkers. Bij dergelijke feiten valt alles in het water: we moeten nieuwe mensen optrommelen, anderen moeten wachten tot de politie er is, er moet een dossier worden opgemaakt...” Zij vragen nu een schedevergoeding van 275 euro. “Het is opvallend hoe inventief fraudeurs zijn geworden. Soms wandelen ze binnen met een bril met camera op, verstoppen ze een camera in een pet of hoofddoek of verstoppen ze een tweede gsm in hun t-shirt.” De man in kwestie riskeert nu een celstraf van 6 maanden en een boete van 400 euro.

