Franse vrouw (26) die ongeval veroorzaakte voor de ingang van Capitole werd gedagvaard in snelrecht: in september voor rechter kwaadwillige belemmering van het verkeer

De COPS liepen met getrokken wapens richting het voertuig, kantelden de wagen in enkele duwen terug recht en arresteerden de vrouw. De politie was de achtervolging vier minuten geleden ingezet omdat de vrouw zich aan zeer hoge snelheid verplaatste op de E17 in de richting van Antwerpen. De vrouw werd intussen gedagvaard in snelrecht en zal zich op 15 september moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank voor feiten van kwaadwillige belemmering van het verkeer. Of de vrouw al dan niet in een gestolen voertuig zat wordt nog onderzocht.