Franse overvaller gebruikt ‘omhelzingstruc’ op student geneeskunde en gaat aan de haal met zijn gouden ketting

Gent Moscouwijk in de ban van spel met tassen met buurtbewo­ners op, vanaf volgende week ook in Dampoort

In de Moscouwijk is een bijzonder spel aan de gang. Elke week krijgen de deelnemers een vraag toegestuurd waar ze A of B op moeten antwoorden. Twee dagen later staat een tas met hun profielfoto uitgestald in een etalage in de buurt. Deze week zal het spel ook in de Dampoortwijk worden opgestart.

9:12