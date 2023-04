‘Franky van de Vlasmarkt’ overleden: “Al wie ooit uitging in het Gentse, heeft hem zeker gezien”

Franky Schepens is overleden. De man werd maar 52 jaar oud. Zijn lichaam werd gevonden in een kraakpand, al is het nog niet duidelijk wat er juist gebeurd is. Franky was een bekend figuur op de Vlasmarkt.