FPC kampt met haperende alarmknoppen. “Na kamerquanrantaine nu aangepast activiteiten voor patiënten”

“In FPC Gent werken we met een DECT-communicatiesysteem voor zowel telefonie als noodsituaties”, legt woordvoerder Sandra Van Steenkiste uit. “De DECT-toestellen zijn uitgerust met een noodknop. Concreet wil dat zeggen dat verplegers in een noodsituatie een alarmknop kunnen induwen, waarna een alarmsignaal naar alle toestellen in het gebouw wordt gestuurd. Daarop snellen alle aanwezige collega’s naar de afdeling van waar het signaal afkomstig is, om bijstand te verlenen. Maar nu zijn er al geruime tijd problemen met dat systeem. Hoewel deze problemen niet van die grootorde waren dat ze een kritiek veiligheidsrisico inhielden, werden ze wel consequent gemeld aan de onderhoudsfirma en de bevoegde instanties. De situatie werd - gezien het belang van het DECT-systeem voor de materiële veiligheid binnen FPC Gent - ook meermaals formeel aangekaart.”

Woensdag 30 juni werd aan het systeem gewerkt, maar zonder succes. Op donderdag 1 juli zijn opnieuw een aantal kritieke problemen vastgesteld. “De noodoproepen komen wel nog toe aan de centrale desk, maar niet meer op alle toestellen op alle afdelingen. Daardoor is het niet zeker dan alle collega’s op de hoogte worden gesteld als er een probleem is, waardoor het dus ook niet zeker is dat er voldoende bijstand komt. Daarom is er - ook op aandringen van de vakbonden - op donderdagnamiddag 8 juli beslist om patiënten tijdelijk in te sluiten. Ze moeten voorlopig op hun kamer blijven. Dat is een beslissing die wij ten zeerste betreuren, omdat deze haaks staat op de zorg die wij de patiënten willen bieden. De situatie laat ons op dit moment evenwel geen keuze.”

Na uitvoerig overleg met de vakbonden, afdelingsleiding, artsen en organisatieleiding is vrijdagmiddag beslist om de ‘kamerquarantaine’ te vervangen door een alternatieve werking. “Concreet betekent dit dat maximaal wordt ingezet op het aanbieden van activiteiten aan de patiënten op de afdeling. Er wordt hierbij op basis van risicoanalyse gekeken naar wat mogelijk is. Alle patiënten krijgen dezelfde mogelijkheden, de differentiatie zit in wanneer we zaken aanbieden en met hoeveel mensen. We weten intussen dat alle alarmen in de controlekamer toekomen, van waaruit ze verder behandeld worden. Het verder uitsturen naar alle toestellen lukt op dit moment in 90 % van de gevallen. Voor de resterende 10 % waar het DECT-bericht niet of niet correct aankomt, zullen de Securitas-medewerkers in de controlekamer extra inspanningen leveren om deze 10 % toestellen alsnog te bereiken. Zij zullen tevens elke nacht het DECT-systeem uitvoerig testen, zodat we vinger aan de pols kunnen houden en ons telkens kunnen vergewissen van de effectiviteit van het systeem.”

Niet gewapend

In het FPC Gent zijn 264 bedden. De patiënten krijgen er, naar gelang hun problematiek, gedrag en evolutie, meer of minder vrijheid om rond te lopen op hun eigen afdeling, of zelfs op andere afdelingen. De verpleegkundigen in het FPC zijn - voor alle duidelijkheid - niet gewapend. De patiënten die er verblijven hebben vaak een hoog veiligheidsrisico en een ernstige psychiatrische aandoening.

“Het tijdelijk insluiten van de patiënten is, net als de alternatieve werking, een tijdelijke oplossing, om een veilige werking en zorgverlening te verzekeren”, zegt Van Steenkiste. “Er wordt verder gezocht naar een structurele oplossing, maar daarvoor zijn wij aangewezen op de onderhoudsfirma met wie Regie der Gebouwen een overeenkomst heeft. Tot op vandaag werden de problemen slechts gedeeltelijk opgelost. De medewerkers moeten nochtans kunnen rekenen op de materiële veiligheid die de infrastructuur hen dient te bieden.”

Kwetsbaar

De directie van het FPC blijft intussen verder in overleg met de vakorganisaties, afdelingsleiding en de preventiedienst over mogelijke andere oplossingen, waarbij zowel de operationele veiligheid in het centrum als de patiëntenrechten kunnen gegarandeerd blijven. “Het spreekt voor zich dat nauwlettend gewaakt wordt over het psychisch welzijn van en de zorg voor patiënten. Maar onze medewerkers moeten kunnen rekenen op de materiële veiligheid die de infrastructuur hen biedt. De infrastructuur van een gesloten instelling met een dergelijke populatie patiënten moet correct onderhouden worden, zodat het personeel in alle veiligheid de nodige zorg kan bieden aan de kwetsbare populatie. Wij kunnen alleen maar vaststellen dat dit met de huidige onderhoudsfirma niet lukt. Het is evenwel als instelling niet onze bevoegdheid om hier stappen in te ondernemen; in deze zijn de bevoegde instanties aan zet.”