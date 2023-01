Fotografisch geheugen van agent nekt dief die rugzak stal in Sint-Pietersstation: zes maanden cel

Vlaanderen Griepepide­mie veroor­zaakt drukte in ziekenhui­zen: UZ Leuven stelt niet-dringende zorg uit, op andere plaatsen voorlopig geen maatrege­len nodig

Alle hens aan dek in de Belgische ziekenhuizen. De griepepidemie wint aan kracht, net zoals RSV en het coronavirus. In het UZ Leuven moeten ze nu ingrijpen omdat ook zorgpersoneel ziek uitvalt. De niet-dringende zorg wordt daardoor noodgedwongen teruggeschroefd. Ook in andere ziekenhuizen, waaronder in Brussel, Antwerpen, Gent en Brugge merken ze de drukte. Voorlopig zijn maatregelen als in Leuven daar voorlopig niet aan de orde.

