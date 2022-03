Fotografiestudent Louis (17) vindt oude vakantiefoto's op geschonken camera en zoekt daarna ook de familie op

Je zal het maar aan de hand hebben: toen Louis Imschoot oefende met een digitale camera die hij op het VISO Mariakerke in handen kreeg, bleek er nog een fotokaartje in het toestel te zitten. Louis bekeek de foto’s en merkte dat het om vakantiekiekjes van een gezin ging. “Uiteindelijk besloot ik samen met mijn leerkracht om de familie in kwestie te zoeken via sociale media, om ze te herenigen met hun foto’s”.

Aldus geschiedde en dat liep eigenlijk pijlsnel. “Al na enkele uren werd het bericht ijverig gedeeld en kregen we bericht dat iemand een persoon op één van de foto’s kende. We hadden expliciet een brede selectie gemaakt van herkenbare portretbeelden”. Het gezin uit Wachtebeke was ten tijde van de foto’s in Frankrijk op vakantie. De camera behoorde toe aan de grootvader, die gaf het toestel weg zonder te beseffen dat er nog een geheugenkaartje aanwezig was.