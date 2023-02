Fotograaf legt prachtige zonsopgang boven Gent vast met drone

Gent Na petitie met 1.700 handteke­nin­gen, komt Drongen op straat tegen afschaf­fing bushaltes: “Waar liggen de prioritei­ten?”

Van de Watersportbaan, tot Wondelgem of Drongen: overal in Gent wordt beetje bij beetje beknibbeld op het busaanbod. Die afbouw moet stoppen, vindt de nieuw opgerichte Gentse Busbeweging. “Vlaanderen wil overal in een straal van 250 meter een elektrische laadpaal", zegt actievoerder Winfried Huba (65). “Maar voor een bus zou je kilometers moeten stappen?”