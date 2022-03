Foorkramers maken zich op voor eerste Gentse ‘allez rrrroulezzzz’ in drie jaar tijd tijdens Halfvastenfoor: “Blij dat we terug zijn, alleen jammer dat we geen korting krijgen”

GentHet herwonnen normaal wordt zichtbaar op het Sint-Pietersplein in Gent. Daar wordt na drie jaar opnieuw de Halfvastenfoor opgebouwd, en die opent op 19 maart. De foorkramers zijn zielsgelukkig en kijken er enorm naar uit. Kleine domper op de feestvreugde: “In andere steden en gemeenten krijgen we korting op het standgeld, in Gent blijkbaar niet", zegt Guido Herman, voorzitter van de vereniging van foorreizigers.

Het zal drie jaar geleden zijn dat er nog eens een ‘allez rrrroulezzzz’ op het Sint-Pietersplein weerklonk in het voorjaar. 2019 was de laatste editie van de Halfvastenfoor. “In 2020 was alles opgebouwd, maar hebben we alles weer moeten afbreken door de eerste lockdown. Dat was behoorlijk frustrerend", aldus Guido Herman. “In 2021 was er niks. En nu mag het eindelijk weer. Het blijft altijd spannend. Komt het volk na al die tijd wel terug naar de kermis? In Aalst zagen we dat dat wel degelijk zo is, dat we zelfs meer volk trokken dan voor de coronacrisis. Dat is hartverwarmend.”

Gent deed tijdens de pandemie wel moeite voor de foorkramers, met onder meer de organisatie van een zomerfoor in juli, op het Sint-Pietersplein. “Maar dat bracht weinig soelaas", zegt Herman. “Eigenlijk was dat ter vervanging van de foor op de Gentse Feesten, maar omwille van de uitgebreide terrassen en omdat de stad geen Gentse Feestengevoel wilde aanwakkeren, stonden we op het Sint-Pietersplein in plaats van op de Vrijdagmarkt. Dat ging dan telkens om een 25-tal attracties. Op de Halfvastenfoor zijn we met 85. Het overgrote deel daarvan heeft bijna 3 jaar lang geen Gents publiek meer gezien.”

Korting

Dat de foorkramers geen korting krijgen in Gent, vinden ze jammer. “In andere steden en gemeenten moeten we minder standgeld betalen, of zelfs helemaal niks, omdat het voor ons zo’n zware tijden zijn geweest”, zegt Herman. Gent doet dit blijkbaar niet. Maar het mag de pret niet derven, we kijken enorm uit naar de opening. En dan zal de Gentse politiek wel zien hoe belangrijk deze foor is voor de stad.”

Bevoegd schepen Sofie Bracke (Open Vld) reageert: “We hebben begrip voor de vraag van de foorreizigers en kijken heel erg uit naar de eerste Halfvastenfoor in drie jaar tijd. De voorbije twee jaar hebben we onze forains altijd maximaal ondersteund. Wanneer de coronamaatregelen een foor toelieten, hebben we die ook altijd laten plaatsvinden, zelfs als het dekenijfeest of het evenement errond geannuleerd was. We hebben twee keer een speciale zomerfoor georganiseerd op het Sint-Pietersplein, telkens aan een verlaagd tarief. Kosten noch moeite werden gespaard om de zomerfoor coronaveilig te laten verlopen, met extra materiaal en personeel. Nu onze foren weer op een normale manier mogen doorgaan, zal dat op basis van het gebruikelijke standgeld zijn. Anders moeten we ook extra financiële steun bieden aan andere economische sectoren zoals terrassen en markten.”

De Halfvastenfoor op het Sint-Pieterspein opent op 19 maart, en blijft staan tot 10 april. Ze pikken dus een weekje paasvakantie mee.

LEES OOK: