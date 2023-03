FOD Volksgezondheid ontstemd over reactie cafébazen Overpoort: “Overtredingen tonen juist aan dat controle nodig is”

Verbod voor minderjarigen

Niet onterecht, zo blijkt. “Onze controleurs hebben tijdens de controles vorige nacht kunnen vaststellen dat in veel cafés sterke dranken in promotie waren, waardoor veel van die dranken in erg trek waren bij de jongeren. Het ging dan vooral om ‘mixdranken’, zoals Vodka-Redbul, Bacardi-sprite of Passoa. In zeven zaken werd op geen enkel moment een leeftijdsbewijs gevraagd. Sterke drank werd er aan iedereen verkocht die het bestelde. Deze zeven zaken worden hiervoor geverbaliseerd. Ook werd vastgesteld dat in één zaak het personeel rookte. Deze zaak zal eveneens worden geverbaliseerd. We betreuren dat sommige horecazaken zich kanten tegen de controles die gericht zijn op de bescherming van jongeren en die bedoeld zijn om een veilige feestomgeving te garanderen.”

Mazen van het net

Maar Joiris laat zich niet van de wijs brengen. “Dit is een typisch antwoord van die diensten. We zijn ons terdege bewust van de gevaren van alcohol onder de achttien. We hebben niks tegen controles, maar het is onmogelijk op deze massa aan elke klant een leeftijdsbewijs te vragen. Alle zaken hebben een actief beleid ten aanzien van alcohol gebruik voor min 18-jarigen en staan daar voor 100% achter. Op de drukste dagen van het jaar deze controle uitvoeren geeft een volledig vertekend beeld. Er zullen er altijd tussen de mazen van het net glippen, ook al is ieders personeel gebrieft en op de hoogte van de wetgeving. Het is niet onze bedoeling om in deze gelijk te halen, maar een samenwerking in plaats van een repressief beleid zal wél draagvlak hebben.”