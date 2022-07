Focus op herbruikbaar heeft duidelijk effect, een derde minder afval per bezoeker deze feesten “Nog 245 gram per bezoeker”

Tot nu toe kwamen er elke dag tussen de 90.000 en 180.000 mensen naar de Gentse Feesten. Een massa volk dat een hele hoop afval voortbrengt. Minder dan andere jaren wel: het systeem van de herbruikbare bekers en servies slaat duidelijk aan. “De pleinen liggen er proper bij”, zegt feestenschepen Bram Van Braeckevelt. “Per bezoeker werd er tot nu toe 33 procent minder afval opgehaald door Ivago. In 2019 zaten we nog aan 365 gram per bezoeker, tegenover 245 gram deze feesten. Een grote stap richting afvalarme evenementen.”