Flosj onder de Stadshal kondigt start van de foor aan, komende zaterdag

Gent Opnieuw geen Halfvasten­foor: “Corona­maat­re­ge­len staan kermissen en foren niet toe”

523 jaar op rij heeft Gent een Halfvastenfoor gehad. Vorig jaar kon die voor het eerst in al die tijd niet doorgaan, wegens corona, en dit jaar is het opnieuw prijs. Dit keer is de beslissing wel tijdig genomen, vorig jaar was de foor al helemaal opgebouwd toen er alsnog een verbod kwam.

21 januari