Flikken gezocht! Politie organiseert 22 maart een infoavond over politiewerk

Gent Marcos (12) heeft zijn eerste boek uit: “De stunts van mijn kat hebben mij geïnspi­reerd”

Marcos Ogèn-Exposito is 12 en heeft zijn eerste zelfgeschreven boek in handen. Dat pende hij neer toen hij 11 was, maar verbetering, lay-out en druk gingen kostten nog een paar maanden werk. Hoofdpersonage in het boek ‘Wilde Katten - De Bloedclan’ is Rony, de kat van Marcos. “Of ik later schrijver wil worden? Neen, veel te saai.”

7 februari