Firma plaatst 144 lockers aan stadhuis tijdens Gentse Feesten: “Er kunnen er nog bijkomen als dat nodig blijkt”

Man uit Nieuw Gent die vriend brutaal beroofde van enkele honderden euro’s vliegt voor twee jaar naar de cel

Een Gentse man is vrijdag veroordeeld tot een celstraf van twee jaar en een geldboete van 8.000 euro wegens het brutaal overvallen van een vriend van hem. Dat gebeurde in Nieuw Gent, in het appartement van een gemeenschappelijke vriend. De buit bedroeg amper 330 euro.