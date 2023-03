Finale internationale jazzwedstrijd komt naar Gent, op Jazz in 't Park

Jazz in ‘t Park lijkt een nieuwe thuis gevonden te hebben aan het Voorhavenpark in de Muide. Het opzet daar vorige jaar werd fel gesmaakt, en editie 2023 keert terug naar daar. Jazz in 't Park had jarenlang een vaste stek in het Zuidpark, maar trok door corona de hort op, naar de tuin van de Sint-Pietersabdij en daarna naar het Frans Tochpark in Gentbrugge. Vorig jaar, en dus ook dit jaar, werd voor het Voorhavenpark gekozen.