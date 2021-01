Filmpje van student over temperatuur in examenhal Flanders Expo gaat viraal: “Bibber ik nu van de stress of van de kou?”

GentEen student heeft een grappig filmpje gemaakt over de kou in Flanders Expo, waar studenten momenteel massaal examens afleggen. Het ging viraal op TikTok en werd al meer dan 150.000 keer bekeken en meer dan 17.000 keer geliket. Studenten klagen al sinds maandag dat het koud is in de grote hallen.

Net zoals in juni en augustus, leggen tienduizenden Gentse studenten de komende weken een examen af in Flanders Expo. Tot eind januari houden de UGent en de HOGENT daar drie examensessies per dag. Doordat er zoveel plaats is, kunnen er ontzettend veel examens tegelijk worden afgenomen. Het nadeel is dat het niet evident is om die grote hallen te verwarmen. Veel studenten klagen dan ook dat het er koud is. Maandag werd een bericht geplaatst op de Facebookpagina ‘UGent Confessions’ waarin staat dat de studenten die er examen moeten afleggen, best een extra trui of twee meenemen. Bryan Yang (21) uit het schakelprogramma Handelswetenschappen nam het advies ter harte. Op dinsdag legde hij er - goed ingepakt - zijn eerste examen af, en woensdagavond maakte hij er een video over voor TikTok.

Trui

In het filmpje zie je hoe Bryan voor een foto zit waarop studenten een examen aan het afleggen zijn in Flanders Expo. Op de achtergrond hoor je het nummer ‘Stand by me’ van Ben E. King spelen. Iedere keer er een raspend geluid klinkt, zipt Bryan een rits van een andere trui naar boven. Als onderschrift schreef de student ‘bibber ik nu van de stress of van de kou?’. Het filmpje werd intussen meer dan 150.000 keer bekeken, meer dan 17.000 keer geliket en kreeg meer dan 550 reacties. In die commentaren lees je hoe veel studenten zich vereenzelvigen met het filmpje, en hoe anderen hun bezoek aan Flanders Expo helemaal anders hadden ervaren. ‘Volgend examen neem ik handschoenen mee’, zegt de ene. ‘Ik had gewoon een trui aan en had te warm dus het valt mee’, reageert een andere student.

“Het gaat gewoon om een ludiek filmpje”, zegt Bryan, “maar ik was wel verrast dat de meningen zo verdeeld waren. Ik vond het daar fris, maar niet iedereen blijkbaar.” Om de niet-koukleumen te plezieren maakt de student enkele uren na het eerste filmpje een tweede. Daarin zie je hoe hij zijn jas en verschillende truien net open zipt in plaats van toe. ‘Voor de mensen die vinden dat ik overdrijf en het juist wel warm vonden’, leest het onderschrift.

Fris voor de ene, warm voor de andere

Het is duidelijk dat de ene student meer last heeft van de temperatuur in de hallen dan de andere. Dat geeft ook de UGent zelf mee. “We hebben vandaag opnieuw de temperatuur in Flanders Expo gemeten”, geeft rector Rik Van de Walle aan. “Voor de aanvang van elke examensessie zetten we de deuren anderhalf uur open omwille van de ventilatie waardoor het bij aanvang van het examen op de koudste plaatsen in de hallen ongeveer 15 graden is. We hebben vandaag tijdens een nieuwe meting kunnen vaststellen dat die temperatuur na de aanvang van het examen en het sluiten van de deuren opnieuw stijgt. Over het algemeen kunnen we zeggen dat het op de koudste plaatsen in de hallen van de Expo zo’n 18 graden is tijdens het grootste deel van het examen. Die temperatuur kan in de gegeven omstandigheden toch moeilijk als onaanvaardbaar of onoverkomelijk worden beschouwd.”