Film ‘Cool Abdoul’ in openlucht te zien in Nieuw Gent, inclusief bokssparing en vragen aan Ismaïl Abdoul zelf

De film over de Gentse bokslegende Ismaïl Abdoul ging vorig jaar in première op het Filmfestival. Op 3 september wordt de Tine Hannick-site in de Kikvorsstraat in Nieuw Gent niet enkel een cinema, maar ook een boksring. Vanaf 17u kan zijn errap-optredens en een sessie bokssparring, gevolgd door de film om 20.30 uur. Bovendien zullen Ismaïl Abdoul en Jonas Baeckeland ook zelf aanwezig zijn om de film te kaderen met een Q&A. De organisatie van de openluchtvertoning kadert in het SPEED-You-UP-project voor vroegtijdige schoolverlaters. Enkele jongeren van het jeugdhuis Nieuw Gent staan in voor de organisatie van het event.