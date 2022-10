FilemKING-festival van start: filmfestival waar kinderen baas zijn is aan zesde editie toe

‘Afrika Swingt’: de naam van het startevenement van FilemKING zegt meteen alles dat je moet weten. Van 26 oktober tot en met 4 november kan je opnieuw terecht in De Centrale voor Vlaanderens meest actieve kinderfilmfestival. K-IN-G verwijst niet voor niets naar Kinderen IN Gent, ze worden atief betrokken door onder andere een kinder- en tienerjury. De jongere maken ook de trailer, er is een reportersclub en uiteraard maken ze ook zelf films.

Dit jaar zorgde de Wereldmuziekschool voor een score bij enkele animatiefilmpjes en de samenwerking met het Afrika Filmfestival staat centraal. Schepen voor Internationale Solidariteit en Jeugd Hafsa El-Bazioui kwam ook een kijkje nemen bij de opening. “Solidair zijn is in deze tijden meer dan ooit belangrijk. Het is een voorwaarde dat iedereen kan deelnemen aan onze samenleving. Hier in Gent, maar ook wereldwijd. Deelnamen aan activiteiten, deelnemen aan de stad, deelnemen aan school en ja, ook deelnemen aan politiek of aan films. Film kan verbinden en herkenning geven. De inclusieve visie van FilemKING is dan ook heel waardevol. Fijn dat wij als stad hieraan kunnen meewerken”.