Fijn toeval: Adriana 100 geworden in jaar dat achterachterkleindochter Alessia 10 kaarsjes uitblaast

“Een wachtlijst van twee jaar voor transgen­der­zorg? Dat is dodelijk”: Pride is a protest trekt door de stad op belangrij­ke ‘verjaardag’

Een vijftigtal manifestanten verzamelde op woensdagavond bij het Coyendanspark voor een manifestatie door de stad. Op 28 juni is het 54 jaar geleden dat in New York de Stonewall-rellen ontstonden, het is een belangrijke dag voor lgbtq-rechten. “Ook vandaag is er nog een lange weg te gaan, zelfs als we op papier gelijk zijn”, klinkt het bij de organisatie.