Fietstunnel in Gentbrugge afgesloten na hevige regenval: water wordt weggepompt

Gent Compagnie Cecilia heeft een tribune die op 2 minuten tijd helemaal inschuift. “Kers op de taart van deze theaterhot­s­pot”

Compagnie Cecilia zit in het nieuw. 350.000 euro hebben ze geïnvesteerd in een nieuwe tribune, maar die is het helemaal waard. Ze telt 275 zitje, 25 meer dan vroeger, en schuift helemaal in. “Dat maakt dat de zaal voor meer activiteiten kan gebruikt worden”, zegt algemeen coördinator Vjera Somers.

12 januari