Fietsster even in levensgevaar na aanrijding in Frans van Ryhovelaan

Freinetschool Het Tandwiel in Bernadette klaar voor bijzonder jaar: "Helemaal klaar voor de verhuis"

Voor freinetschool Het Tandwiel in de Bernadettewijk wacht een spannend schooljaar. Niet alleen is de sloop van 190 sociale woningen gestart, ook is binnen twee maanden de nieuwe vleugel van de school helemaal af. “Onze eerste schooldag staat niet voor niks in het teken van Bob De Bouwer”, zegt directeur Lies Van Maldergem.

1 september