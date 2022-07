Fietsster aangereden op druk kruispunt in de Brugse Poort: slachtoffer gewond afgevoerd naar ziekenhuis

Gent Ikea in Gent ontruimd: “En mijn kast staat daar nu nog”

Het Ikea-filiaal aan de Maaltekouter in Gent is vanavond ontruimd. Even na achten werden de aanwezigen naar de parking geëvacueerd. Wat er precies aan de hand was, is nog niet duidelijk. Intussen mogen de klanten weer naar binnen.

8 juli