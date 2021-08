Fietsster (40) in levensgevaar na aanrijding door vrachtwagen aan Nieuwewandeling

Gent De Kijk van Kurt: “Uitbrei­ding of niet, u betaalt!”

10:06 Het zit er weer eens bovenarms op aan de Botermarkt. En ja hoor, daar is de LEZ nog maar eens de aanleiding voor. Terwijl steden als Rotterdam en Stuttgart hun LEZ allang weer afgeschaft hebben, bakkeleien ons stadsbestuur en de oppositie over de uitbreiding van de Gentse versie. De oppositie wil er niet van weten, de coalitie wil er wel van weten… of wou ervan weten. Meerderheidspartij VOORUIT heeft immers van oppositiepartij PVDA gehoord dat de LEZ vooral de economisch zwakkeren raakt en uit nu ineens ook haar bedenkingen. De blauwen hullen zich vooralsnog in stilzwijgen, omdat ze weten dat hun kiezers niet van een LEZ moeten weten, maar dat ze de uitbreiding mee goedgekeurd hebben omdat de groenen anders kwaad zouden zijn. Groen zelf, dat de LEZ het liefste zou uitbreiden over de hele planeet, zou sinds kort bereid zijn om de uitbreiding te laten vallen in ruil voor andere klimaatvriendelijke maatregelen. Wat de oppositie het meeste stoort, is dat het stadsbestuur een peperdure studie liet uitvoeren om uit te zoeken waar en hoeveel de LEZ kon uitgebreid worden, en dat de resultaten van dat onderzoek nu geheimgehouden worden. Leden van de meerderheid kregen die resultaten nochtans al in juli in hun mailbox. Die geheimdoenerij voedt, dat is begrijpelijk, de fantasie van de oppositie. Het bestuur houdt het onderzoek naar eigen zeggen nog even ‘ter bewerking’ achter, waaruit de oppositie verstaat dat één en ander duchtig verdraaid zal worden om toch maar in het kraam van de meerderheid te passen. Of dat zo is, weet ik niet. Ik vind het wel opmerkelijk dat je als bestuur van een stad met ruim een miljard euro schulden, honderdduizend euro uitgeeft aan een studie om er dan zelf nog aan te moeten prutsen. En of u nu met een oude, een nieuwe of geen auto rijdt, u betaalt de rekening.