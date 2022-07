Fietsster (29) in levensgevaar na ongeval met vluchtmisdrijf: dader (20) later opgepakt onder invloed van drugs

In de Gebroeders de Smetstraat in Gent is in de nacht van vrijdag op zaterdag een zwaar ongeval met vluchtmisdrijf gebeurd. Een 29-jarige fietsster werd in levensgevaar afgevoerd. De dader (20) is intussen opgepakt.