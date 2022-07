Fietsster (29) in levensgevaar na ongeval met vluchtmisdrijf: dader (20) later opgepakt onder invloed van drugs, maar inmiddels ook vrijgelaten

Het is nog niet volledig duidelijk op welk exact tijdstip het ongeval gebeurde. De vrouw, die alleen reed, werd aangereden toen ze met haar fiets in de Gebroeders de Smetstraat reed en de bestuurder van de wagen pleegde vluchtmisdrijf. Even later kon de politie de 20-jarige dader alsnog klissen. Hij bleek onder invloed van drugs. De man werd gearresteerd en wordt voorgeleid voor de onderzoeksrechter, maar is inmiddels vrijgelaten onder zeer strikte voorwaarden. De toestand van het slachtoffer is kritiek. Verdere details over de aanrijding wil het parket in het belang van het onderzoek dat nog volop loopt, niet kwijt.