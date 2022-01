Fietser zwaargewond na val op tramsporen

“We kregen omstreeks 17.05 melding dat er een fietser zwaar gevallen was", zegt Dirk De Sutter, woordvoerder van de Gentse politie. Of de fietser effectief uitgleed op de natte trampsoren of de val een andere oorzaak had, is voorlopig nog niet gekend. “Dat moeten we nu verder onderzoeken, maar het slachtoffer is wel effectief op de tramsporen gevallen. Hij moest overgebracht worden naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar.”