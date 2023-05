Fietser overlijdt na aanrijding met personenwagen op kruispunt

In de Burggravenlaan in Gent is dinsdagavond een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een fietser werd ter hoogte van het kruispunt met de Bommelstraat gegrepen door een automobilist. Het slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat.