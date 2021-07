Fietser gegrepen door trein aan spoorwegovergang: slachtoffer was mogelijk afgeleid

GENT IJkings­toets gaat opnieuw door op Flanders Expo: “Zonder verplich­ting had ik hier niet gestaan”

5 juli Ruwweg 1.500 studenten namen maandag plaats in de stoeltjes in de hallen van Flanders Expo. Ze nemen daar een al dan niet verplichte ijkingstoets af. Zo weten de studenten of het niveau dat ze behaalden in het middelbaar, ook voldoende is om te starten aan een studie voor pakweg burgerlijk ingenieur.