Fietser gaat over de kop bij ongeval aan Holiday Inn

Voetbal Jupiler Pro League Strafschop zindert na bij Nardi (AA Gent): “Ik begrijp die beslissing echt niet”

AA Gent verloor zaterdagavond in een matige topper van een gretiger en vooral efficiënter Antwerp. De Buffalo’s keken al na tien minuten tegen een 1-0-achterstand aan. In de tweede helft besliste Vincent Janssen de partij met een penalty. Hij stuurde Paul Nardi de verkeerde kant uit en knalde koelbloedig in de linkerhoek. Of die strafschop een terechte beslissing was, is ook na het bekijken van de herhalingen niet meteen duidelijk. Volgens Nardi raakte Godeau de bal eerst met het hoofd.

8 januari