Fietser (65) om het leven gekomen na aanrijding met vrachtwagen aan het Zuid nadat hij door rood licht rijdt: “Eerste werkdag van vrachtwagenchauffeur”

Gent Chef-kok Tom kreeg afgelopen zomer de diagnose darmkanker: “Gelukkig zijn we goed verzekerd, anders waren we al 15 keer failliet. Ik ben duur tegenwoor­dig...”

Hoeveel pech kan je hebben? Chef Tom Van Lysebettens (34) en sommelier Alison Roels (34) waren door het dolle heen toen hun restaurant Cochon de Luxe na zeven lange maanden weer open mocht. Maar zes weken later gingen die deuren weer dicht: Tom werd met spoed geopereerd en in de voorbije maanden kreeg hij chemotherapie om de darmkanker uit zijn lijf te jagen. “Beneden in de keuken staan is momenteel te pijnlijk”, zegt hij. “Maar we dromen wel al van de heropening.”

21 december