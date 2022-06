Fietsende twintiger rijdt door rood, zonder fietsverlichting en identiteitskaart: “Ik wilde me wel identificeren via de Itsme-app”

De jonge vrouw verklaarde dat er op die plaats twee verkeerslichten staan die heel kort op elkaar volgen en dat ze maar heel even op groen staan. Ze dacht naar eigen zeggen dat het laatste verkeerslicht nog steeds op groen stond. Ze verklaarde bovendien dat de batterij van haar fietslichtjes net plat waren. “U moet ook wel altijd uw identiteitskaart op zak hebben, juffrouw”, sprak de rechter. “Ik weet het, mevrouw de voorzitter, maar ik wilde me wel kenbaar maken via Itsme (red. een app waarmee je je identiteit kan bevestigen op het internet)”, antwoordde ze. De rechter antwoordde daarop lachend dat de politie nog niet zo modern is.