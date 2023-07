Fietsen op de nationale feestdag: ontdek de geografie van Gent en omstreken

Het arendsnest van de Gentse Feesten. “Als er iets gebeurt, kunnen we het hier meteen zien en ingrijpen”

De veiligheid op de Gentse Feesten, dat is vermoedelijk de grootste machine binnen de organisatie van ons Stadsfestival. Elke dag om en bij de 150.000 bezoekers, en nauwelijks incidenten, dat gaat uiteraard niet vanzelf. De veiligheidsdiensten hebben dan ook een hoogtechnologische commandopost van waaruit ze werkelijk àlles in de gaten houden. “Handig dat we samen zitten, we kunnen gewoon naar elkaar roepen.”