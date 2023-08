Fiets over de stoeprand geparkeerd? Geen probleem voor vervende werkmannen in Gent

De voorbije dagen zijn werkmannen druk aan het werk geweest in het centrum van de stad. Heel wat wegmarkeringen waren namelijk toe aan een nieuwe laag verf. Wie ‘s avonds met de wagen of fiets door de stad reed, moest dan ook te pas en te onpas oranje kegels zien te ontwijken die werden geplaatst om de nieuwe verflaag niet meteen te besmeuren.

Ook langs de Martelaarslaan werd er druk geverfd. Vlak aan het kruispunt met de Bernard Spaelaan waren het fietspad en het voetpad toe aan een nieuwe laag. Eén probleem: de fietsenstalling die er geplaatst werd biedt onvoldoende ruimte voor de fietsen om langs weerskanten geparkeerd te staan, waardoor de fietsen langs de straatkant deels over het voetpad staan. De werkmannen zagen er echter geen graten in en verfden met plezier een deel van de achterband in het wit, wat voor een grappig beeld zorgde. Begin juli zorgden onderhoudswerken in Gent ook al voor hilariteit, toen in de Theresianenstraat een hondendrol voorzien werd van een laag gele verf.