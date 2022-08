Feestje in Eskimofabriek stilgelegd door de hitte: “Meer dan 30 graden”

Het feestje was volledig uitverkocht, door de aanhoudende hitte in de stad en de dansende massa liepen de temperaturen in de zaal op tot voorbij de dertig graden. Nadat enkele feestvierders in Sint-Lucas terechtkwamen door de hitte, kwam de politie ter plaatse. “We stelden vast dat het in de zaal véél te warm was en in samenspraak met de organisator is het feestje uiteindelijk stilgelegd”, bevestigt Eva Houpels van de Gentse politie.