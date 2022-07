Feestenburgemeester ontvangt miljoenste bezoeker van Gentse Feesten met strop, gratis toegang tot alle pleinen en ‘Gentse Feestenboeket’

Alles over de Gentse Feesten vind je in ons dossier.

Het is al bloedheet geweest, er is al regen gevallen, en toch is de Gentse binnenstad elke avond vol gestroomd. Op het einde van dag zeven waren er al 990.000 bezoekers langsgekomen in totaal, dat zijn er 20.000 meer dan alle dagen van de Gentse Feesten in 2019 samen. Op vrijdagochtend verwelkomde feestenburgemeester Bram Van Braeckevelt de miljoenste bezoeker in de bewaakte fietsenparking in de Sint-Lievenspoort.

Ingrid Maes (64) kreeg een strop cadeau, een pas die haar toegang verleent tot alle pleinen – ook al zijn die gratis toegankelijk – en een ‘Gentse Feestenboeket’, een verlepte plant uit de bureau van Braeckevelt op het stadhuis. “Die heeft al een paar dagen te weinig water gekregen, zoals veel feestvierders op de Gentse Feesten”, zei de schepen. “Een belangrijke herinnering bij deze om voldoende water te drinken.”

Ingrid is al elke dag naar de Gentse Feesten gegaan dit jaar, telkens vanuit Wondelgem met haar fiets. “Ik kan het bijna niet geloven dat ik de miljoenste bezoeker ben”, zei ze. “Mijn man en ik starten altijd op Sint-Jacobs en eindigen steevast aan Place Musette. Het is al heel goed geweest dit jaar. Vandaag ga ik naar het toneel in de Minard. Mijn man is thuis gebleven omdat hij ziek is dus wie nog mee wil, kom maar af.”

Hoe de feestenschepen de miljoenste bezoeker kon lokaliseren? “Dankzij zeer complexe algoritmen die ontwikkeld zijn in samenwerking met NASA, en door te putten uit de databanken van ons Mobiliteitsbedrijf en De Fietsambassade, konden we tot op de seconde voorspellen waar die persoon ging toekomen in Gent.”

