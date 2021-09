Federale politie treft 20 kilogram cocaïne aan in wagen die te snel reed op E17 in Gentbrugge

GENT Meer zwart/wit-den­ken met 8 mi­ni-spee­ches van bekende Gentenaars in de Zebra­straat

15 september Waaraan moeten we in Gent meer aandacht besteden? Welke opportuniteiten mag Gent niet uit het oog verliezen? Hoe versterken we de Gentse gemeenschap? Waar mogen we ook in Gent van dromen? Waar moeten we in Gent meer in investeren? Het zijn vragen waar 8 Gentenaars in 7 minuten een antwoord op formuleren. Niet al te veel nuance: heldere ideeën. Zwart of wit.