FC Champions: voetbalploeg voor kinderen met een beperking, door mensen met een beperking. “Alleen met een rolstoel gaat het niet lukken”

Een echte startdatum is er nog niet, maar FC Champions staat wel in de steigers. In samenwerking met de Sportdienst van de stad organiseren enkele mensen die zélf een beperking hebben, een voetbalploeg voor kinderen met een beperking. Mentaal of fysiek, dat maakt niet zoveel uit, het moet vooral leuk zijn. Komend weekend is er een benefiet ten voordele van deze bijzonder ploeg.

Benny De Muyt heeft een beperking aan zijn hand, maar is vooral zot van voetbal. Zijn hele appartement is getooid met posters van de Rode Duivels. “Ik vind dat iedereen moet kunnen voetballen, ook kinderen met een beperking", zegt hij stellig. “Ik ben zelf de voorzitter van FC Champions, en ik ga ook de trainingen geven. Mijn pa Patrick is ondervoorzitter, en mijn vrouw Rebecca, die een spierziekte heeft, eigenlijk ook.”

Vooral plezant

“We mikken op kindjes van 7 tot 11 jaar", zegt Rebecca, “en iedereen mag meedoen. Het moeten niet eens Gentenaars zijn. Alleen kindjes in een rolstoel, dat wordt moeilijk, voor voetbal. We gaan in het begin met maximum 40 kinderen trainen, en dat zal op de Blaarmeersen zijn, op woensdagmiddag en in het weekend. De kinderen gaan leren hoe ze moeten trappen, in de goal staan, maar ook wat buitenspel is en zo. Maar het moet vooral plezant zijn.” Het wordt één grote familie-aangelegenheid. Ook Rebecca’s mama en haar man Rudy - ook allemaal met een beperking - doen mee. Marina wordt de secretaris, Rudy gaat de keepertrainingen geven.

Quote We leven steeds meer in een ik-maatschap­pij, en ik vind dat fout. Ik ga voluit voor de wij-maatschap­pij. Ronny Dekimpe

Het verhaal kwam aan de oren van Ronny Dekimpe van Happy Team vzw, en die besloot prompt een benefiet te organiseren voor FC Champions. “Mijn vzw bestaat dit jaar 15 jaar, dus het mocht al eens iets meer zijn", lacht hij. “Al 15 jaar lang help ik mensen die het moeilijk hebben, minderbedeelden, mensen chronisch ziek zijn of een beperking hebben, noem maar op. Ik heb zelfs eens twee dagen bij daklozen verbleven, om te weten hoe het is om dakloos te zijn. Ik heb al voedselpakketten verdeeld, ik heb al vanalles gedaan. Waarom? Omdat ik dat leuk vind. Ik help graag anderen. We leven steeds meer in een ik-maatschappij, en ik vind dat fout. Ik ga voluit voor de wij-maatschappij. Ik heb zelf altijd in de zorg gewerkt, misschien heeft dat er ook mee te maken. Ik zorg gewoon graag voor anderen.”

Feestweekend

Komend weekend is er, voor de 15de verjaardag van de vzw, een volledig Happy Team Weekend in zaal De Zulle in Wondelgem, en de opbrengst daarvan gaat dus naar FC Champions. “Op zaterdag (11 maart, vanaf 19 uur) hebben we een dubbelconcert van de groepen van Kurt Burgelman, dus éérst een optreden van Biezebaaze en aansluitend een van The A-Ties. Dat is 4 uur geweldige muziek, voor maar 28 euro, of 14 euro per concert eigenlijk. Op zondag (12 maart, vanaf 13.30 uur) hebben we dan een grote travestieshow, met onder meer The Fancy Sisters, Jacky Lafon en Johan Veugelers. Voor die show vragen ook 28 euro, koffie en gebak inbegrepen. Wie de tweedagen wil komen, betaalt slechts 50 euro voor alles.”

Alle info en tickets via www.ticketsgent.be of 09/225 01 01. Place to be: zaal De Zulle in de Botestraat in Wondelgem.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.