Fantasywereld strijkt neer in Flanders Expo voor Facts. “Iedereen klampt ons aan voor foto’s. Ik heb nog niks kunnen kopen”

GentZiet u dit weekend een vreemd figuur met een geweer of een hakbijl voorbij Flanders Expo flaneren, dan hoeft u niet meteen de politie te bellen. FACTS, de hoogmis van de fantasywereld in ons land, is aan z’n 36ste editie toe. Tienduizenden bezoekers zakken af naar de Expo. En daar zitten traditiegetrouw heel wat bijzondere figuren bij. Onze reporter ging op zoek naar de origineelste kostuums.

Olivier Bonte (37) uit Harelbeke: “Mijn lijstje met mogelijke personages wordt enkel langer”

Volledig scherm © Cedric Matthys

“Of ik morgen in hetzelfde kostuum kom? Natuurlijk niet!” Olivier Bonte (37) uit Harelbeke heeft zich uitgedost als Spiderman Noir. Een outfit waar toch enkele maanden tijd in kroop. “Alles is met de hand gemaakt. Ik ga op Youtube op zoek naar verschillende technieken. Dan trek ik richting stoffenwinkels en doe-het-zelfzaken.”

“De inspiratie voor de kostuums komt vanzelf”, aldus Olivier. “Ik lees een comic (stripboek, red.) of kijk een serie en heb meteen tientallen ideeën. Mijn lijstje met mogelijke personages wordt enkel langer. Het is twee keer per jaar FACTS, telkens twee dagen. Maar zelfs dat is niet genoeg om alles uit te werken.”

Voor de geïnteresseerden: zondag komt Olivier als Beavis uit de animatieserie Beavis and Butt-Head naar FACTS. “Mijn broer komt als Butt-Head", zegt hij. “Dat kostuum kan ik dan toch afvinken.”

‘Ciel Phantomhive’ (15) uit Namen: “Fijn dat niemand hier meteen een oordeel velt”

Volledig scherm © Cedric Matthys

Haar echte naam? Ciel Phantomhive beweert deze Waalse tiener uit Namen. Ze speelt een van de personages uit de Japanse mangareeks Black Butler. En daar moet je wat voor over hebben. “Ik ben al van kwart voor zes deze ochtend wakker. Mijn moeder helpt me met de schmink en het kostuum. Het is een hele onderneming.”

Het is Ciels eerste keer op FACTS. “Al van mijn zes jaar doe ik aan cosplay. Ik heb inmiddels wel wat beurzen gedaan in Brussel en Wallonië, maar dit is toch wel een zeer groot evenement.” FACTS verwacht dit weekend tienduizenden bezoekers. Vrijdagmiddag waren alle VIP-tickets al uitverkocht.

“Het is hier druk, maar dit fijn”, aldus Ciel. “De hele gemeenschap komt samen. Je kan hier jezelf zijn en niemand zal oordelen. Voor deze sfeer zak ik met plezier van Namen naar Gent af.”

Wout Van Caenegem (20) uit Aalst: “De warmte hadden we wel wat onderschat”

Volledig scherm © Cedric Matthys

Het zweet parelt bij Wout Van Caenegem (20) uit Aalst en Robbe Siongers (22) uit Tessenderlo van het gezicht. De twee vrienden zijn uitgedost als bewakers uit het computerspel SCP. “De hele verhaallijn uitleggen zou me uren kosten", zegt Robbe, “maar in een notendop beschermen we de mensheid en vangen we monsters.”

“De warmte hadden we wel wat onderschat”, erkent Wout. “Het is zaak om af toe eens neer te zitten en uit te puffen. Morgen komen we ook langs, maar dan ga ik toch misschien niet verkleed komen. Hoewel ik de aandacht apprecieer, klampt iedereen ons aan voor foto’s. Ik heb nog niks kunnen kopen.”

Het kostuum hoefden de twee maar uit de kast te halen. “We zijn ook fervente paintballers, dus hadden dit gewoon liggen", zegt Robbe. “Wel hebben we de logo’s van SCP toegevoegd. Ook moesten we een namaakwapen kopen. Met paintballgeweren mag je hier niet binnen. Gelukkig (lacht).”

Piet Vandenborne (36) uit Antwerpen: “Elk jaar word ik een iets realistischere Obelix”

Volledig scherm © Cedric Matthys

“Tja, ik pas nu eenmaal niet in elke kostuum.” Pieter lacht als we hem vragen waarom hij als stripfiguur Obelix verkleed komt. Hij maakt deel uit van Sinners Dollhouse, een groep die burlesque danst. Want ook dat is FACTS. Naast de vele spulletjes die je er kan kopen, is heel wat randactiviteiten.

“Ik kom nu al mijn derde jaar”, zegt Pieter, “en het is plezant dat je hier gewoon jezelf kan zijn. Ik kom eigenlijk altijd als Obelix, maar maak mijn outfit telkens iets realistischer.” En al die mensen die foto’s nemen? Dat kan Pieter niet schelen. “Eerlijk? Ik vind het wel fijn om op foto te staan. Daar kom je toch een beetje voor, hé!”

Birgit Swinnen (28) uit Lommel: “Me volledig maquilleren neemt toch gemakkelijk zes uur in beslag”

Volledig scherm © Cedric Matthys

Birgit Swinnen (28) behoort bij de trouwe schare die al jaren naar FACTS komt. In 2011 belandde ze er voor het eerst en inmiddels heeft ze haar eigen naaistand op de beurs. “Ik leer andere bezoekers hoe ze kostuums moeten maken. FACTS dat is één grote familie die elkaar helpt en steunt. Dat is net de kracht.”

Disneykenners herkennen Birgit meteen als Maleficent uit Doornroosje. “Me volledig maquilleren neemt toch gemakkelijk zes uur in beslag. Hopelijk val ik met mijn harde werk in de prijzen. Ik neem hier deze namiddag deel aan een wedstrijd. Een jury beoordeelt hoe goed mijn kostuum het originele personage benadert.”

Janne Claeys (19) uit Brugge: “Verkleden zit me in de genen”

Volledig scherm © Cedric Matthys

“Ik ga op één been staan voor de foto. Is dat ok voor jou?” Janne Claeys (19) gaat helemaal op in haar rol als Mirko, een figuur uit een Japanse animatiereeks. “Ik bekijk de serie in het Japans”, zegt ze, “maar wel met Engelse ondertitels uiteraard. Ik probeer de bewegingen van Mirko zo goed mogelijk na te spelen.”

Janne is hier met haar lief en enkele vrienden, maar ze leerde FACTS kennen via haar vader. “Als kind was ik meteen betoverd door deze droomwereld. En dat is na al die jaren nog steeds niet veranderd. Ook mijn broer zakt verkleed af naar beurs. Het zit blijkbaar in onze genen (lacht).”

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.