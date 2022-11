Fanny zamelt speelgoed in in haar Café Dageraad: “Sinterklaas voor elk kind, zeker in deze crisistijden”

Café Dageraad in de Alfons Bynlaan in Drongen bestaat al 50 jaar, maar sinds bijna 6 jaar staat Fanny er achter de toog. “Ik heb vroeger veel in de horeca gewerkt, ook in het buitenland en in bekende zaken. Daarna werkte ik in Sint-Lucas, en op mijn 49ste ben ik hier nog met mijn eigen zaak gestart. Dit is wat ik echt wou doen.” Fanny heeft het moeilijk gehad tijdens de coronacrisis, maar staat er intussen met volle goesting terug. “Hier is altijd wel iets te doen", lacht ze. “We hebben een biljartclub, binnenkort een dartsclub, en we zenden de Rode Duivels op het WK uit op groot scherm, om maar iets te zeggen.”