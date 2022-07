Familie zamelt geld in voor begrafenis Hakim. “Wij willen zijn laatste wens vervullen, en hem in Oeganda begraven”

De familie van Hakim Mutyaba (53), de man die in het water werd gegooid en verdronk, heeft een fundraising op poten gezet om de begrafenis te kunnen betalen. Zijn zonen van 10 en 20 jaar oud kunnen die kosten niet alleen dragen.

De nabestaanden van Hakim kunnen nog steeds niet vatten wat er zondagochtend is gebeurd. Twee mannen, met de Nederlandse nationaliteit, grepen Hakim bij de armen en de benen en gooiden hem over de reling van de Lousbergsbrug naar beneden, het water in. Hakim kon niet zwemmen en verdronk. Nu de twee daders zijn opgepakt, hopen de vrienden en vooral de kinderen van Hakim antwoorden te krijgen over het waarom. Maar dat verandert niks aan het feit dat Hakim er niet meer is. Naast het immense verdriet kampt de familie ook met financiële zorgen. Een begrafenis kost veel geld, geld dat noch zijn kinderen, noch zijn ex-vrouw hebben. “Aangezien zijn overlijden compleet onverwacht kwam, waren wij hier niet op voorbereid", klinkt het. “We willen hem graag een mooie begrafenis geven, maar kunnen dat gewoon niet betalen. Daarom hebben we een fundraising op poten gezet. Alle beetjes helpen.” Hakims ex-vrouw vertelde eerder al dat hij eigenlijk in Oeganda, zijn land van herkomst, begraven wilde worden, maar dat zoiets financieel onmogelijk zou zijn. “Maar we willen zijn laatste wens vervullen. We hebben daar vroeger over gepraat, al lachend. Ik heb hem toen beloofd dat ik dat zou doen, en we willen die belofte waarmaken. Het is het laatste wat we voor hem kunnen doen.”