Familie en vrienden houden zoektocht rond Blaarmeersen naar vermiste 32-jarige man

16 oktober De Gentse Winterfeesten gaan niet door. Dat heeft minister Frank Vandenbroucke gezegd. Kerstmarkten in 2020 zullen niet mogen, ook niet in Gent. Organisator Quinten Goekint is er het hart van in. “Alles hebben we eraan gedaan om toch maar iets coronaproof op poten te kunnen zetten. En nu krijgen we zelfs niet de kans. Dit is een regelrecht drama.”