Familie en collega’s moeten onverwacht afscheid nemen van havenarbeider David (39): “Aan hem mocht je echt àlles vragen”

Gent Week van de preventie bij de politie, over cybercrime in Gent: “Fraude bij WhatsApp is heel populair”

3 november De hele week lang zet de Gentse politiehaar preventieve acties in de kijker: oplichting via computer en internet, seksueel geweld, veiligheid van fietsers, sluikstorten, woning- en auto-inbraken, fietsdiefstallen en uiteraard ook corona. Wij lichten er drie thema’s uit, en laten de mensen aan het woord die dagdagelijks de strijd aangaan. Vandaag: oplichting via internet of ‘cybercrime’.