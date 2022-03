Fairbnb, duurzame alternatief voor Airbnb, van start in Gent: “Het is een platform dat terug geeft”

“Gent telt erg veel Airbnb’s”, zei schepen van toerisme Bram Van Braeckevelt bij de lancering van Fairbnb Vlaanderen. “Die verhogen de druk op de woningmarkt, maar ook op geregistreerde hotels. Fairbnb is een alternatief voor een boekingsplatform dat niet volgens de regels speelt. Het is een platform dat terug geeft.”

Fairbnb was al aanwezig in Italiaanse, Spaanse en Nederlandse steden, maar nog niet in Belgische. Met de start in Gent, kwam daar verandering in. Intussen staan er een twintigtal Gentse logies geregistreerd op de site. Onder andere Treck Hostel waar Fairbnb Vlaanderen werd voorgesteld. “Eender welke logie kan nu een aanvraag indienen om op onze site te staan, maar we gaan ze wel eerst screenen voor ze erop komen”, vertelde Jan De Bock van Fairbnb Vlaanderen.