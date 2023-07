Faillissement dan toch teruggedraaid: meest excentrieke restaurant van Gent zwaait deuren opnieuw open

Eli waakt weer over zijn Korenmarkt, voortaan als reus. “Behoorlijk emotioneel voor de familie”

Na Walter De Buck was het Opperdeken Eli De Rijck die op de kar van de nieuwe Gentse Feesten sprong. Na Trefpunt plaatste ook de Korenmarkt een podium, en zorgde zo voor 10 dagen feestgedruis. Van 1970 tot aan zijn overlijden in 2017 trok Eli De Rijck zich de organisatie aan. Als dank en als eerbetoon is er nu een reus van hem gemaakt.