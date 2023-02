Fahed (31) en Mohammed (29) openen winkel vol vintage streetwear: “Merken zoals Patagonia, Dickies en Carhartt”

Juwelier in hart van Gent sluit na 93 jaar de deuren, maar sector heeft nog een toekomst: “Beter om in schoonheid te eindigen”

Opnieuw sluit een juwelier de deuren in Gent. De afgelopen twee jaar hielden Heursel, Foulon en De Winne het voor bekeken, en nu gaat ook Lefebvre op het Koophandelsplein definitief toe. Hoe graag hij de winkel - die zijn grootvader 93 jaar geleden opstartte - ook heeft open gehouden, Michel van der Donk (66) is helemaal klaar voor zijn pensioen. “Een overnemer vinden is zeer moeilijk in deze sector.”