FACTS kondigt eerste ‘held’ voor lente-editie aan

gent Man maakt zelf ‘zitje’ van piepschuim voor op z’n e-step: “U mag blij zijn dat er geen ongevallen zijn gebeurd”

Creatief is het zeker en vast, levensgevaarlijk jammer genoeg ook: een 28-jarige man is zwaar gestraft door de politierechter nadat hij zijn elektrische step had ‘gepimpt’ met een zitje van piepschuim. Het voorval deed maandag de wenkbrauwen fronsen in de rechtbank. “Een step, meneer, dient dat om op te zitten of om op te staan?”

30 januari