Fabrieksbrand betekent einde van Hilton Foods in Gent: 60 personeelsleden verliezen job

Mijntelco Yelo-app van Telenet verdwijnt: welke veranderin­gen mag je verwachten? En welke apps bieden andere providers?

Telenet start over enkele maanden met een gefaseerde stopzetting van Yelo. Met die app kan je via je smartphone of tablet televisie kijken en programma’s opvragen. Telenet schakelt de gebruikers van Yelo naar de Telenet TV-app om. De reden? De operator wil alle tv-apps bundelen in één applicatie. De gebruiker zal daarbij enkele verschillen merken. Mijntelco.be zet het op een rijtje.

26 oktober