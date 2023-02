F.C. Dampoort stuurt agressieve voetballer de laan uit na vechtpartij: “We verontschuldigen ons ook bij de speler van Oostakker en zijn moeder”

De voetbaltopper tussen F.C. Dampoort en S.K.V. Oostakker in vierde provinciale mondde zondag uit in een ordinaire vechtpartij. De hallucinante beelden hiervan werden vlotjes gedeeld op sociale media en zelfs enkele Nederlandse media pikten het nieuws op.

“Na de spijtige feiten van zondag kreeg onze ploeg op verscheidene sociale media nogal wat racistische berichten naar het hoofd geslingerd”, betreurt afgevaardigde Mathy Van Hecke van F.C. Dampoort. “We willen via deze weg nog eens benadrukken dat het gedrag van onze speler die klappen uitgedeeld heeft, absoluut niet te tolereren is. De banden met hem zijn na de wedstrijd verbroken. Via deze weg willen we ons ook verontschuldigen bij de speler van Oostakker en diens moeder die klappen te verduren kregen”, vult Furkan Sag, de bestuurder van F.C. Dampoort, aan.

Compliment

“F.C. Dampoort staat open voor kritiek en we zijn voor de vrijheid van meningsuiting, maar betreuren wel dat de fout van één speler afstraalt op de rest van de ploeg. Het is de eerste keer in ons 7-jarig bestaan dat wij als team in een dergelijke situatie terechtkomen. Wij willen gewoon voetballen en kregen in het verleden trouwens al vaak het compliment dat we een faire ploeg zijn”, aldus de bestuurder.

Het kon trainer Kursat Kaplan er desalniettemin niet tegenhouden om de dag na de wedstrijd zijn ontslag in te dienen. Ook dit nieuws was een tweede shock voor F.C. Dampoort. “We vinden het jammer dat Kursat zijn ontslag ingediend heeft, maar we respecteren zijn beslissing”, besluit Sag.

