Ezra (44) opent tweede vestiging van geliefde koffiebar aan station: “Het aanbod is volledig plantaardig, ook voor de hond”

GentWoon je rond het Sint-Pietersstation of neem je daar vaak de trein of bus? Dan kan je vanaf nu elke dag in Full Circle Coffee terecht, een gloednieuwe koffiebar vlakbij het station. De naam doet hoogstwaarschijnlijk een belletje rinkelen: uitbater Ezra Feller (44) opende vijf jaar geleden al een gelijknamige koffiebar aan de Zuid, maar droomde al langer van een tweede vestiging. Ook je hond wordt hier verwend.

Sinds april 2017 is de Zuidstationstraat - dat de Zuid met Sint-Anna verbindt – een stuk fleuriger. Ezra maakte toen zijn droom waar en opende er zijn eigen koffiebar: Full Circle Coffee. Vijf jaar later is het een vaste waarde geworden. Zodanig dat Ezra een tweede vestiging heeft geopend aan het Sint-Pietersstation, samen met zijn rechterhand Frederik De Backer (34). “We hebben een heel goed team in de Zuidstationstraat en zij wilden heel graag meer uren kloppen. Dat kon enkel door uitbreiding.”

Maar dat is niet de enige reden waarom Ezra en Frederik een tweede vestiging wilden openen. “Al bij de opening van de eerste koffiebar zag ik ongelooflijk veel potentieel in de stationsbuurt”, vertelt Ezra. “Er is veel passage, maar er wonen ook gewoon veel mensen. Bovendien is er nog geen enkele specialty koffiebar aanwezig in de wijk. Het verwondert me nog altijd dat niemand daarop is gesprongen tot nu.”

Onder vrienden

In het begin kan je enkel koffie, thee, chocomelk, chai of matcha latte afhalen in Full Circle Coffee 2. Over enkele weken kan je hier ook ter plekke genieten van een kopje troost. Vandaar het gezellige kader: de kleurrijke zetels, de zelfgegoten betonnen toog en de houten latjes tegen de muren. “We zetten enkele tafeltjes uit, maar de focus blijft wel op takeaway liggen in de tweede vestiging”, verduidelijkt Frederik.

“We richten ons vooral op pendelaars en bewoners die snel even willen binnenspringen voor een lekkere koffie. Toevallige passanten zijn ook welkom, maar we verkiezen klanten die doelbewust naar hier komen. In de Zuidstationstraat hebben we een heel goede band met ons vaste klanten, het voelt daardoor vaak dat we koffie zetten voor vrienden en familie. Hier willen we dat ook graag.”

Zorgeloos koffie drinken

Net zoals in de Zuidstationstraat is het volledige aanbod in de tweede koffiebar veganistisch. De donuts van bakkerij Frimout bevatten enkel plantaardige elementen en koemelk ga je hier niet vinden, enkel havermelk. Op verzoek is er ook ‘sproud’, melk op basis van gele doperwten. “Dat is ook neutraal van smaak”, aldus Ezra. “We vinden het belangrijk dat de smaak van de koffie, die we zelf branden in de Zuidstationstraat, altijd primeert. Om dezelfde reden maken we geen koffie met siropen. Enkel een maple latte in de herfst omdat esdoornsiroop een natuurlijk product is.”

Nog goed om te weten: honden zijn meer dan welkom in Full Circle Coffee. Op de kaart staat zelfs een puppoccino: een potje met sojaslagroom, speciaal voor viervoeters. Binnenkort kan je Full Circle Coffee ook inhuren voor jouw evenement: Ezra en Frederik zijn een caravan aan het omvormen tot mobiele Full Circle Coffee. Nog meer koffievreugde dus.

Full Circle Coffee, Koningin Astridlaan 218, 9000 Gent. Op weekdagen open van 8 tot 19 uur, op zaterdag van 9 tot 19 uur en op zondag van 10 tot 19 uur.

